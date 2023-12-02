قتلى وجرحى للاحتلال باستهداف القسام قوة راجلة شمال غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية" بحق المدنيين وأنها استهدفت "قوة صهيونية راجلة" متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام شمال القطاع وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بعبوة "شواظ" ما أدى إلى تدميرها بالكامل، كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت أنها استهدفت منزلا في منطقة الشيخ رضوان به عدد من الجنود الإسرائيليين بقذيفة "تي بي جي" (TBG) مضادة للتحصينات.

تفصل بينهم أمتار قليلة.. مقاتلو "القـ.ـســ.ـام" يستهدفون آلية عسكرية إسرائيلية بقاذفات مضادة للدروع شمال قطاع #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/sdKwl5ZdyK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 2, 2023

وأكدت الكتائب أنها استهدفت أيضا تجمعا لجنود إسرائيليين شرق دير البلح بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

ويواصل الاحتلال عدوانه لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراته غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا (شمال) أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.