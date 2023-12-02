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قتلى وجرحى للاحتلال باستهداف القسام قوة راجلة شمال غزة

كتائب الشهيد عز الدين القسام من صفحتهم على تيليجرام
مقاتلون من كتائب القسام خلال قصف سابق صوب أهداف للاحتلال (الجزيرة)
2/12/2023

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية" بحق المدنيين وأنها استهدفت "قوة صهيونية راجلة" متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام شمال القطاع وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بعبوة "شواظ" ما أدى إلى تدميرها بالكامل، كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت أنها استهدفت منزلا في منطقة الشيخ رضوان به عدد من الجنود الإسرائيليين بقذيفة "تي بي جي" (TBG) مضادة للتحصينات.

وأكدت الكتائب أنها استهدفت أيضا تجمعا لجنود إسرائيليين شرق دير البلح بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

ويواصل الاحتلال عدوانه لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراته غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا (شمال) أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

المصدر : الجزيرة