في اتصال مع كامالا هاريس.. أمير قطر يشدد على وقف إطلاق النار بغزة

قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الديوان الأميري أن الأمير أكد لنائبة الرئيس الأميركي مواصلة بلاده مساعي وساطتها لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي تعقيد جهود الوساطة وتفاقم الكارثة بقطاع غزة.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن كامالا هاريس ناقشت في اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأوضاع في قطاع غزة.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من سعادة السيدة كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/Hrc6ao6jtY — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 2, 2023

وقال البيت الأبيض إن هاريس أكدت على أهمية التخطيط لما بعد انتهاء القتال في غزة.

وقد شكرت نائبة الرئيس الأميركي أمير دولة قطر على جهوده في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وأكدت هاريس التزام واشنطن بالسعي لإطلاق سراح جميع المحتجزين بالتعاون الوثيق مع قطر والشركاء الإقليميين.