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في اتصال مع كامالا هاريس.. أمير قطر يشدد على وقف إطلاق النار بغزة

كومبو يضم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي
أمير قطر شدد خلال الاتصال مع نائبة الرئيس الأميركي على وقف إطلاق النار في غزة لتفادي تعقيد جهود الوساطة (وكالات)
2/12/2023

قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الديوان الأميري أن الأمير أكد لنائبة الرئيس الأميركي مواصلة بلاده مساعي وساطتها لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي تعقيد جهود الوساطة وتفاقم الكارثة بقطاع غزة.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن كامالا هاريس ناقشت في اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأوضاع في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن هاريس أكدت على أهمية التخطيط لما بعد انتهاء القتال في غزة.

وقد شكرت نائبة الرئيس الأميركي أمير دولة قطر على جهوده في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وأكدت هاريس التزام واشنطن بالسعي لإطلاق سراح جميع المحتجزين بالتعاون الوثيق مع قطر والشركاء الإقليميين.

المصدر : الجزيرة