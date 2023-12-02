نزيل بسجن أميركي يسدد 22 طعنة للضابط المدان بقتل جورج فلويد

قال مكتب المدعي العام الأميركي في أريزونا، يوم الجمعة، إن أحد السجناء طعن ديريك شوفين -ضابط الشرطة السابق المدان بمقتل جورج فلويد- 22 مرة الأسبوع الماضي في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وظهر فلويد، وهو أميركي من أصول أفريقية (46 عاما)، مقيد اليدين لأكثر من 9 دقائق في 25 مايو/أيار 2020، قبل أن يلقى حتفه، في حين كان 9 عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة عليه في عملية اعتقال فاشلة.

وأدان قضاء مينيسوتا تشوفين بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021، وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف عام.

وقال السجين جون تورسكاك (52 عاما) المتهم بطعن شوفين بسكين بدائية الصنع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للمحققين إنه كان يفكر في مهاجمة شوفين لمدة شهر تقريبا، لأن شوفين "سجين بارز". ونجا شوفين من الهجوم.

ووفقا لشكوى جنائية، هاجم تورسكاك شوفين داخل مكتبة القانون في مؤسسة الإصلاح الفدرالية، وهو سجن متوسط الحراسة في توكسون. استجاب الضباط على الفور واستخدموا رذاذ الفلفل لإخضاع تورسكاك، حسبما تشير وثائق المحكمة.

وقال تورسكاك للضباط إنه كان سيقتل شوفين "لو لم يستجبوا الضباط بهذه السرعة"، وفقا للشكوى.

وفي مقابلة بعد يومين مع مكتب التحقيقات الفدرالي نفى تورسكاك رغبته في قتل شوفين، لكنه كشف أنه كان يخطط للاعتداء منذ حوالي شهر.

وقال تورسكاك إن تاريخ الطعن، الذي جاء في اليوم التالي لما يعرف باسم الجمعة السوداء، كان "رمزيا لحركة حياة السود مهمة، ورمز اليد السوداء المرتبط بمنظمة المافيا الإجرامية المكسيكية"، وفقا لوثائق الاتهام.

وقال المدعون الفدراليون -في بيان صحفي- إنه بالإضافة إلى تهمة محاولة القتل، اتهم تورسكاك بالاعتداء بقصد ارتكاب جريمة قتل، والاعتداء بسلاح خطير، والاعتداء الذي أدى إلى إصابة جسدية خطيرة.