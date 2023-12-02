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عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم 7 أكتوبر وجثته محتجزة بغزة

2/12/2023

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة