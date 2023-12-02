زلزال بقوة 7.6 درجات شرق الفلبين وتحذير من تسونامي مدمر

حذّرت الفلبين، اليوم السبت، من "تسونامي مدمّر" وحضّت سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى تلك الداخلية بعدما ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو شرق البلاد.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على منصة "إكس" عن "توقعات بحدوث تسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان، بسبب الزلزال القوي.

وأفاد المعهد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء" مناطقهم "فورا" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

⚠️ THIS INSANE FOOTAGE FROM THE EARTHQUAKE THAT JUST HIT THE PHILIPPINES MAKES IT FEEL LIKE THE END TIMES ARE HERE ⚠️ pic.twitter.com/fO4w1qqicm — Matt Wallace (@MattWallace888) December 2, 2023

ووفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي، ضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند حوالي الساعة 22:37 بالتوقيت المحلي (14:37 ت.غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في مقاطعة سوريغاو ديل سور الواقعة على جزيرة مينداناو.

وبعد مدة قصيرة، ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها، بحسب المركز.

وتشهد الفلبين هزات أرضية بشكل يومي، خصوصا أن الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثف تمتد من اليابان إلى حوض المحيط الهادي مرورا بجنوب شرق آسيا.

وغالبا ما تكون الهزّات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمّرة أحيانا تقع من دون سابق إنذار لأسباب، أبرزها عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.