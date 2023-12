زلزال بقوة 7.6 درجات شرق الفلبين وتحذير من تسونامي مدمر

حذّرت الفلبين، اليوم السبت، من "تسونامي مدمّر" وحضّت سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى تلك الداخلية بعدما ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو شرق البلاد.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على منصة "إكس" عن "توقعات بحدوث تسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان، بسبب الزلزال القوي.

وأفاد المعهد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء" مناطقهم "فورا" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

⚠️ THIS INSANE FOOTAGE FROM THE EARTHQUAKE THAT JUST HIT THE PHILIPPINES MAKES IT FEEL LIKE THE END TIMES ARE HERE ⚠️ pic.twitter.com/fO4w1qqicm

— Matt Wallace (@MattWallace888) December 2, 2023