أمير قطر يبحث مع زعيم حزب العمال البريطاني تطورات حرب غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، مع رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر تطورات الأوضاع الجارية في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأوضح رئيس حزب العمال البريطاني -عبر تدوينة على حسابه بمنصة إكس- مناقشته مع أمير قطر "أهمية وقف الأعمال العدائية في غزة، والحاجة إلى حل الدولتين على المدى الطويل من أجل السلام، إلى جانب التعاون الحيوي بين البلدين".

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد كير ستارمر رئيس حزب العمال بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، في مكتبه بقصر لوسيل. https://t.co/lTGS8CTxIZ pic.twitter.com/jMnIsFo2Ym — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 2, 2023

من جهته، أفاد الديوان الأميري باستقبال أمير قطر -في مكتبه بقصر لوسيل اليوم- لستارمر والوفد المرافق له، مشيرا إلى استعراض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

ويأتي اللقاء في ظل تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفا مئات الشهداء والجرحى اليوم السبت، بعد هدنة مؤقتة شهدها القطاع خلال 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، إلى جانب دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.