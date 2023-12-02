رئيس وزراء بلجيكا يدعو إسرائيل لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في غزة

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بضرورة تجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين بعد استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وفي تصريحات خلال مؤتمر قمة المناخ في دبي، اعتبر دي كرو أن إسرائيل لديها الحق في القضاء على ما سماه "التهديد الإرهابي" من غزة، لكنه قال إن عليها بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم سقوط المزيد من المدنيين.

وعبّر رئيس الوزراء البلجيكي عن أسفه لاستئناف ما وصفه بتجدد العنف في غزة، وعبر عن أمله في الإفراج عن مزيد من المحتجزين ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وجاءت تصريحاته بعد أن أوقع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مئات الشهداء والجرحى منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة.

والأسبوع الماضي، زار دي كرو الجانب المصري من معبر رفح وشدد على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي، كما قال إن تدمير غزة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف قتل المدنيين.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي حينها غضب تل أبيب التي استدعت سفير بلجيكا لديها.

والشهر الماضي، دعت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب قصفها المستمر على غزة منذ أكثر من شهر.

وفي السياق، رفضت الكتل السياسية في البرلمان البلجيكي عرض فيديو إسرائيلي عن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأسفرت عن مقتل 1200 من المستوطنين والعسكريين الإسرائيليين.