حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية وينعى أحد مقاتليه

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود مع جنوب لبنان، وأنه حقق فيها إصابات مباشرة، كما نعى مقتل أحد عناصره.

وقال حزب الله إنه استهدفت للمرة الثانية قوة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة دوفيف وأخرى في محيط موقع بركة ريشاز.

وأضاف أنه قصف مواقع ‏الراهب وجل ‏العلام ومحيط بلدة يارون ورويسات العلم ومرابض ‏المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر ومقر قيادة الفرقة الـ91 في ثكنة برانيت.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين على موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأضاف أن مُسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفرشوبا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات الخيام وكفركلا ويارون ومارون الراس وبليدا وطيرحرفا جنوبي لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدات عيتا الشعب وراميا والناقورة ومارون الراس ويارون وبليدا الحدودية جنوب لبنان.

ونعى حزب الله مقتل أحد عناصره من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، وبذلك يرتفع إلى 88 عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع القصف بين الطرفين.

وكان 4 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون أمس الجمعة في غارات متفرقة إسرائيلية على جنوب لبنان.

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة منذ صباح أمس الجمعة، حيث استشهد نحو 180 فلسطينيا وأصيب مئات آخرون، جراء غارات مكثفة بالقطاع.

ومنذ بدء الحرب، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا متواصلا بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، لم يتوقف إلا في أيام الهدنة السبعة.