حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا والاحتلال يقصف مناطق لبنانية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت أنه استهدف موقعا إسرائيليا باستخدام الصواريخ. وقصفت إسرائيل جنوب لبنان في اليوم الثاني من تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انهيار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، في حين أعلن حزب الله مقتل أحد مقاتليه.

وقال حزب الله إن "المقاومة الإسلامية قصفت بالصواريخ مرابض المدفعية الإسرائيلية في موقع خربة ماعر، وأصابتها بشكل مباشر".

وأفادت وسائل الإعلام لبنانية بـ"تعرض عدد من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم السبت، لقصف إسرائيلي معاد".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي.

ووفق الوكالة، "حلق الطيران الحربي المعادي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى منخفض خارقا جدار الصوت، كما سمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت صفارات الإنذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة".

عاجل | حزب الله: المقاومة الإسلامية قصفت بالصواريخ مرابض المدفعية الإسرائيلية في موقع خربة ماعر وأصابتها بشكل مباشر — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) December 2, 2023

وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز إن قصفا إسرائيليا أصاب مكانا على مقربة من مقر القوة صباح اليوم السبت بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ قصفا قرب الناقورة كتحذير بعد رصد "نشاط غير عادي" في المنطقة.

وشاهدت قوات اليونيفيل بعد ذلك إطلاق نار في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش) من منطقة طير حرفا، التي تبعد ميلا تقريبا من الحدود، باتجاه إسرائيل.

قصف الجمعة

وأمس الجمعة هاجم حزب الله مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال بعيد انتهاء الهدنة في غزة، وأكد تحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، في حين قتل 3 لبنانيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله وقتها أن مقاتليه استهدفوا 4 مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مع تجدد التصعيد عبر الحدود بعد ساعات من انتهاء هدنة غزة.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعات ونقاط انتشار للقوات الإسرائيلية في محيط مواقع ‏جل العلام والمرج وراميا، وفي ثكنة راميم.

وأكد حزب الله أنه حقق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، مشيرا في المقابل إلى استشهاد اثنين من عناصره.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت مسلحين بالقرب من منطقة زرعيت داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخين في كريات شمونة، في وقت دوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى.