المقاومة تشتبك مع الاحتلال بعدة محاور وتقصف مستوطنات غلاف غزة

اشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور شمال وجنوب مدينة غزة اليوم السبت، تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة في اليوم الثاني من انتهاء الهدنة الإنسانية، وسط تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة بالقطاع.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت تجمعات لآليات الاحتلال شمال المنطقة الوسطى بثلاث طائرات مسيّرة من طراز "الزواري الانتحارية".

ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وجميع المناطق الممتدة جنوبها بعد استهدافها للمرة الثانية.

وكانت كتائب القسام أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور شمال غرب وجنوب غزة.

وأضافت أنها قصفت مستوطنة كيسوفيم برشقة صاروخية، في حين قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في محيط غلاف غزة.





وكانت سرايا القدس أعلنت أمس الجمعة قصفها مواقع في تل أبيب وعسقلان والقدس المحتلة ومدن العمق الإسرائيلي برشقات صاروخية مكثفة، كما جاء في بيانها.

ودارت اشتباكات عنيفة أمس الجمعة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع النصر ومحيط مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان شمال غزة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف مدن في الداخل الإسرائيلي ردا على ارتكاب الاحتلال مجازر في القطاع.