سكان غزة بدائرة موت ودمار.. الصحة العالمية: يجب استئناف شحن الإمدادات الأساسية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت إن شحن الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة يجب أن يستأنف بشكل عاجل. وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان القطاع الذهاب إليه.

وأوضح غيبريسوس، في منشور على حسابه بمنصة إكس، أنه يجب استئناف تسليم الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، وإعادتها إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال وقف إطلاق النار الأخير على الأقل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير.

وشدد غيبريسوس على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى والصرف الصحي والدواء.

وأشار إلى أن المصابين يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة، ويحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى الحماية والإمدادات لتقديم الخدمة.

وأردف "كما حذرنا مرارا وتكرارا، فإن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة يزيدان خطر الإصابة بالأمراض".

وأكد المدير العام للصحة العالمية على ضرورة إنهاء العنف وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين وإنهاء الحصار على قطاع غزة.





دائرة موت ودمار ومرض

من جهته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، وأنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.

وأوضح غريفيث في بيان أمس الجمعة أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه عندما تصمت الأسلحة، وأن الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة.

وقال "قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم، وجاءت تعليمات للأسر مجددا بالإخلاء، وانهارت الآمال".

وأشار إلى أن جميع سكان غزة، على رأسهم الأطفال والنساء والرجال، يعيشون في رعب في الشهر الثاني للاشتباكات، مضيفا "يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض".

وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.