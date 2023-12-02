الاحتلال يرتكب مجازر مروعة وينفذ أحزمة نارية شمالي غزة

ارتكبت إسرائيل، اليوم السبت، مجازر جديدة مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين بعد استهدافها مربعات سكنية بمناطق عدة في غزة بينما نفذت طائراتها أحزمة نارية شمالي القطاع وسط معارك محتدمة مع المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال ارتكبت اليوم عشرات المجازر راح ضحيتها 193 شهيدا و652 جريحا، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 15 ألفا و207 شهداء و40 ألفا و652 مصابا.

من جهته، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية أن 219 شهيدا وصلوا إلى مستشفى المعمداني جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وكان نحو 180 فلسطينيا استشهدوا وأصيب مئات آخرون أمس الجمعة إثر انتهاء هدنة الأيام السبعة.





الشجاعية والفالوجا

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد وإصابة العشرات خلال قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في حي الشجاعية وقامت بقصف أكثر من 50 عمارة سكنية ومنزلا، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد أكثر من 20 إثر قصف الاحتلال عددا من المنازل شرق حي الزيتون في غزة.

وفي منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى سكني من طوابق يقطنه حوالي 120 شخصا بينهم 50 طفلا، وأفاد مراسل الجزيرة باسشهاد أكثر من 100 جراء قصف المبنى الذي يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي.

وأكدت وزارة التعليم العالي بغزة استشهاد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في القصف الإسرائيلي على الفالوجا.

وتواصل طواقم الدفاع المدني محاولات إنقاذ الجرحى وانتشال جثث الشهداء من تحت ركام المبنى المحطم بالفالوجا. وفي مخيم جباليا، أظهرت صور للجزيرة استهداف قوات الاحتلال لمخيم جباليا، وسقوط عشرات القذائف على النازحين في المخيم.

وفي جنوبي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وقبل ذلك، قال مراسل الجزيرة إن 50 شخصا استشهدوا في رفح.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة في بيت لاهيا ودير البلح.

كما أفادت وزارة الداخلية في غزة بوصول شهداء ومصابين لمستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.





أحزمة نارية

في غضون ذلك، أفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال نفذت مساء اليوم أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن القصف المكثف استهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وبثت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل صورا تظهر كتلا من النيران وسحبا من الدخان من المناطق المستهدفة.

وفي وقت مبكر اليوم، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية المناطق الساحلية لجنوب ووسط قطاع غزة مستهدفة خان يونس ودير البلح.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي 3 منازل و3 مساجد بالمدينة في ساعات فجر اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة.

وأظهرت صور بثها الناشط صالح الجعفراوي قصف قوات الاحتلال لـ6 من أبراج حمد في خان يونس جنوبي القطاع، مما تسبب في مقتل وتشريد عشرات العائلات.

وفي خان يونس أيضا، استهدفت الطيران الإسرائيلي 3 مساجد وعددا من المنازل.

وقالت وكالة رويترز إن السكان يخشون أن يكون القصف الإسرائيلي المكثف على جنوبي القطاع تمهيدا لعملية برية هناك.