الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية واعتقلت العشرات ممن تصفهم بالمطلوبين لديها.

وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال ضواحي مدن جنين وقلقيلية والخليل وقرى بيتا جنوب نابلس وبديا غرب سلفيت والمزرعة الغربية شمال غرب رام الله، حيث دهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بعدد كبير من الآليات، ونشرت حسابات محلية فلسطينية مشاهد لعدد كبير من سيارات شرطة الاحتلال وهي تقتحم البلدة.

ونشرت حسابات فلسطينية محلية مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال لمنزل فلسطيني في مخيم عسكر الجديد بنابلس في الضفة الغربية.

وأظهرت مشاهد أخرى نشرتها حسابات محلية ووثقتها كاميرات مراقبة في جنين إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة فلسطينية، كما تداولت حسابات مشاهد لإيقاف سيارات الإسعاف التي توجهت إلى المكان، وأفاد أحد عناصر الإسعاف بأن قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف من الوصول للجرحى.

وتداولت حسابات محلية فلسطينية كذلك مشاهد لاعتقال قوات الاحتلال فلسطينيا في بلدة بديا غرب سلفيت بعد اقتحامها.

وبوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت الاعتقالات في الضفة الغربية على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغ عدد المعتقلين 3400 فلسطيني.