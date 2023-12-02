استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية بغزة في قصف الاحتلال على الفالوجا

أفادت وزارة التعليم العالي في غزة اليوم السبت باستشهاد "سفيان تايه" رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في قصف إسرائيلي على الفالوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وإلى جانب عمله رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة، كان الأكاديمي "تايه" باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية.

تغطية صحفية: ارتقاء رئيس الجامعة الإســلامـيــة في غزة الدكتور سفيان تايه.. إليكم جانباً من سيرته العلمية: pic.twitter.com/eRFtG7b8vH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 2, 2023

وقد تداولت منصات فلسطينية وناشطون صورا ومشاهد توثق مسيرة الشهيد البحثية وإنجازاته ونيله جوائز ضمن مساره الأكاديمي، إلى جانب تنديد تلك المنصات بمقتله جراء قصف الاحتلال الذي جدد غاراته المكثفة اليوم على مناطق عدة بالقطاع مخلّفا مئات الشهداء والجرحى.

هذا الشخص قتلته إسرائيل اليوم مع عائلته بقصف منزله

اسمه الدكتور سفيان تايه

صُنف عام 2021 ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم

يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، عُين حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء وعلوم الفضاء في فلسطين pic.twitter.com/ZoWzudS3e1 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 2, 2023

وجاء هذا التصعيد الإسرائيلي في غزة بعد هدنة مؤقتة شهدها القطاع لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، إلى جانب دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وكانت الجامعة الإسلامية بغزة علقت التدريس بكلياتها وأفادت بتعرض مبان عدة تابعة لها لأضرار بالغة وخسائر مادية جراء قصف مدينة غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وناشدت الجامعة حينها كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية لأجل "التدخل السريع وحماية المؤسسات التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات وضمان حق الطلبة في التعليم الآمن".