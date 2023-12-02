إصابات في قصف قوات النظام السوري مدرسة بريف إدلب

قال الدفاع المدني في المناطق الخاضعة للمعارضة السورية شمالي البلاد إن قوات النظام السوري قصفت اليوم السبت مدرسة في قرية آفس قرب سراقب بريف إدلب الشرقي وهو ما أسفر عن إصابة 3 تلاميذ ومعلمة.

وأضاف الدفاع المدني عبر حسابه في موقع فيسبوك أن أحد التلاميذ والمعلمة أصيب بجروح خطيرة جراء سقوط قذائف مدفعية على المدرسة.

من جهته، أفاد مراسل وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن قوات النظام ومجموعات مسلحة تدعمها إيران قصفت المدرسة بصواريخ أرض أرض.

وتتعرض المناطق الخاضعة للمعارضة السورية المسلحة في أرياف إدلب وحلب واللاذقية للاستهداف المتكرر بواسطة المدفعية والطيران من جانب قوات النظام السوري والقوات الروسية رغم أنها مشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه روسيا وتركيا وإيران عام 2017 وتم تعزيزه بمذكرة تفاهم في العام التالي.

وبحسب إحصائيات الدفاع المدني، أسفرت الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تلك المناطق عن مقتل 15 مدنيا -بينهم 8 أطفال- وإصابة 57 آخرين.