فلسطينيون يتصدون للاقتحامات والاحتلال يفجر منزل أسير بالضفة

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مدنا وبلدات في الضفة الغربية، حيث قامت باعتقالات وفجّرت منزل أسير نفذ عملية ضد مستوطنين قبل أشهر.

وشملت عمليات الاقتحام الإسرائيلية الجديدة محافظات نابلس وجنين وطولكرم وأريحا والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربا جنوب نابلس شمالي الضفة.

قوات الاحتلال تفجر منزلاً في بلدة عقربا جنوبي نابلس في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/omQdYyFAs3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 18, 2023

وقال المراسل إن قوات الاحتلال فجّرت منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في عقربا.

وبني فضل هو منفذ عملية حوارة التي أدت إلى مقتل مستوطنَين أغسطس/آب الماضي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات في عقربا بينما ذكر ناشطون أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في البلدة وأجرت تحقيقات ميدانية مع المعتقلين.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اندلعت مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة ودهم منازل فيها، بحسب مصادر فلسطينية.

وفي شمالي الضفة أيضا، شملت الاقتحامات قرية كفر اللبد شرق طولكرم، وأفاد ناشطون باندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة عنبتا بالمحافظة نفسها.

تغطية صحفية: اندلاع مواجـهـات بين الشبان وقـوات الاحـتـلال خلال الاقـتـحـام المستمر لبلدة عقربا جنوب شرق نابلس. pic.twitter.com/agYJNolIea — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 18, 2023

رصاص حي

وفي الخليل جنوبي الضفة، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي بني نعيم وصوريف، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي نحو الشبان.

ونصبت القوات الإسرائيلية الحواجز العسكرية في بلدتي بني نعيم وصوريف وفتشت مركبات للمواطنين ودققت في هويات أصحابها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة بيت أُمّر شمال المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية من عدة محاور، وبالتزامن اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي الولجة وزعترة في بيت لحم وصادرت مركبات فلسطينية.

اعتداءات المستوطنين

على صعيد آخر، أصيب مصلون فلسطينيون مساء أمس الاثنين بحالات اختناق وحروق داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد مهاجمتهم من قبل مستوطنين بالفلفل الحارق.

واقتحم المستوطنون بحماية الحرم الإبراهيمي بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الهجوم تزامن مع صلاة العشاء.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بغاز الفلفل في الحرم الإبراهيمي بالخليل ونقلتهما إلى المستشفى.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مصلين يسعلون متأثرين بالغاز وكان بعضهم ملقى على الأرض، ويقول متحدث فيه إن المستوطنين رشوا الغاز على المصلين.