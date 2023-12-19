عداد الأرقام والمثلث الأحمر.. تفاعل مع توثيق القسام عملياتها ضد الاحتلال في غزة

بالأمس نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقاطع فيديو لمعارك واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، ومع نشر القسام المقاطع بدأت تنتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل.

هذا قد يكون افضل فيديو ظهر من كتائب القسام.. " الجزء الاخير من المقطع كيف حصلت كتائب القسام على هذا الفيديو" 😳 pic.twitter.com/q799pRlKpm — سلطان (@sul6an_21) December 19, 2023

وأكثر ما لفت انتباه رواد شبكات التواصل في المشاهد التي بثها الإعلام العسكري التطور الملحوظ في المقاطع التي توثق فيها القسام عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي كما لفت انتباههم أيضا مشاهد سحب الاحتلال رتلا من دباباته المعطوبة ومحاولة إسعاف جنود ونقل قتلى أصيبوا خلال المعارك، ومشهد استهداف مقاتلي القسام آلية عسكرية بصاروخ مضاد.

الصور والفيديوهات التي عرضتها كتائب القسام اليوم مرعبة للإسرائيليين، مشهد والله يعتبر من اهم المشاهد منذ بداية الحرب، تجمع عشرة جنود حول دبابتهم لتحميهم، أبيدوا جميعا، بقذائف الياسين والنار تحيط بهم من كل جانب. مشهد آخر دخلت كميرا القسام الى نقطة صفر وصورتهم يجرجرون دباباتهم… — إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun 🇵🇸 (@ibmadhun) December 18, 2023

وقال مدونون إن الصور والفيديوهات التي عرضتها كتائب القسام مرعبة للإسرائيليين، ويعتبر فيديو تجمع 10 جنود حول دبابتهم لتحميهم واستهدافهم بقذائف الياسين والنار تحيط بهم من كل جانب من أهم المشاهد التي بثتها القسام منذ بداية الحرب، وأضافوا بأن المميز في الفيديو أيضا عداد الأرقام والمثلث الأحمر الذي وضعته القسام على الجنود. المتحصنين بدبابتهم.

العملية هدية ل #القدس العاصمة.. مشاهد غير مسبوقة لعملية نوعية ل #كتائب_القسام حيث دمرت بصاروخ كورنيت جيب صهيوني مليء بالجنود.. لكن في الدلالة..

– العملية جاءت بعد نحو 70 يوماً من الحرب على #غزة..

– العملية في منطقة أبراج الندى في بيت لاهيا التي دمرها العدو الصهيوني بالكامل في… pic.twitter.com/1RN5KdCSGU — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 18, 2023

العداد على العشر جنود شي ثااني 😍🔥🔥

واخر شي كيف صاار وصوروا الجنود ما احد عارف 😶🔥🔥🔥🔥 — Μaria ✿ (@MariaAlswairky) December 18, 2023

ووصف آخرون المشاهد بغير المسبوقة لعملية نوعية للقسام حيث دمرت بصاروخ كورنيت جيبا عسكريا إسرائيليا مليئا بالجنود، ولهذه العملية دلالة كبيرة إذ إنها جاءت بعد نحو 70 يوما من الحرب على غزة وفي منطقة أبراج الندى في بيت لاهيا التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل في الأيام الأولى للحرب وقال إنه أحكم السيطرة عليها، مشيرين إلى أن العملية جاءت بعد ساعات من استعراض القوة الذي قام به وزير الدفاع الإسرائيلي في شمال القطاع .

وقال متابعون إن القسام وباقي الفصائل الفلسطينية المقاتلة في غزة تسطر أروع الملاحم البطولية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا وبطرق وتكتيكات عسكرية رهيبة وسوف تدرس في الكليات العسكرية العليا على حد قولهم.

وعلق بعض المغردين على المشاهد أن القسام ردت على فيديو النفق واللقطات التي حصل عليها الاحتلال من هواتف الفلسطينيين بالفيديوهات التي نشرتها أمس والتي تؤكد على الندية.