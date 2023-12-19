أخبار

وزير الدفاع الأميركي: نعلن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين

19/12/2023-|آخر تحديث: 19/12/202312:48 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة