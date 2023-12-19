تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
طوفان الأقصى
اقتصاد
ثقافة
رياضة
تكنولوجيا
مدونات
تراث
ميدان
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سياسة
فن
علوم
أسلوب حياة
صحة
معمّقة
مقالات
المرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
أخبار
وزير الدفاع الأميركي: نعلن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين
19/12/2023
-
|
آخر تحديث: 19/12/2023
12:48 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo