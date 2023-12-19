سيدة من رفح لنتنياهو بعد استشهاد أحفادها: أنت لم تحقق شيئا

وجهت السيدة الفلسطينية سوزان زعرب، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تحمل جثمان حفيدها الطفل الذي استشهد مع آخرين من أفراد عائلته بقصف منزلهم في رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكدت في رسالتها أنها وأولادها كلهم "فداء الوطن وفلسطين"، وتابعت أن نتنياهو لم يحقق شيئا بقتله للأطفال.

وقالت حول الموقف العربي إنها لا تريد شيئا من العرب، لأن الفلسطينيين وحدهم القادرون على استعادة القدس المحتلة وتحرير فلسطين.

وتحدثت السيدة زعرب عن استشهاد عدد من أحفادها الأطفال نتيجة القصف الإسرائيلي من بينهم رضيعة لم تكمل الأسبوعين من عمرها، وحاولت السيدة مواساة ابنها وزوجته الذين فقدوا أطفالهم بالقصف.

وكان عشرات آلاف الفلسطينيين نزحوا إلى رفح آخر منطقة في قطاع غزة على الحدود المصرية، بعد أن طلب جيش الاحتلال من سكان شمال القطاع وخان يونس في الجنوب الإخلاء نحو رفح باعتبارها "مكانا آمنا".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 19 ألفا و453، جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة 52 ألفا و286 آخرين.