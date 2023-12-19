سوناك يدعو لهدنة إنسانية بغزة لإطلاق المحتجزين وإدخال المساعدات

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إقرار هدنة إنسانية مستدامة في قطاع غزة تسمح بإطلاق سراح مزيد من المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة، ودخول المساعدات إلى غزة.

وشدد سوناك -في تصريحات صحفية -اليوم الثلاثاء- على أن الحرب في غزة يجب "ألا تدوم لحظة واحدة أطول مما ينبغي".

وقال إن حكومته "تعمل ليل نهار لتأمين إطلاق سراح الرهائن البريطانيين بشكل آمن".

وكشف عن وجود حوار مع قطر بشأن استئناف عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقبل يومين، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك جميع الأطراف بالشرق الأوسط إلى العمل من أجل حل الدولتين، وعبّرا عن ما أسمياه قسوة اللحظة التي تنفطر لها القلوب عند مشاهدة هذا العدد الكبير من الأطفال يُقتلون أو يصابون.

وقال الوزيران -في مقال مشترك في صحيفة تايمز- إنه لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يدوم للحظة أطول من اللازم.

مجلس العموم

وقبل أيام، تجنب سوناك الإجابة عن سؤالين طرحهما زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين بمجلس العموم البريطاني، بشأن الحرب على غزة.

وخلال جلسة في مجلس العموم، طرح فلين على سوناك سؤالين بشأن إمكانية الأخير مشاركة رسالته بمناسبة عيد الميلاد للأطفال الذين يتعرضون للقصف في غزة، وامتناع لندن عن التصويت على مشروع وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة.

وقال سوناك في رده على فلين إنه "لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يستمر للحظة أطول من اللازم".

وكانت بريطانيا قد امتنعت عن التصويت على اقتراح للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. وفي الوقت الذي صوتت فيه الولايات المتحدة ضد القرار، أيدته 153 دولة.