قناة إسرائيلية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن بعض الجنود المصابين رفضوا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان شرقي تل أبيب.

وكان ذلك ضمن عدة زيارات أجراها نتنياهو لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمدنيين الذين أصيبوا في الحرب.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

كما أفاد الإعلام الرسمي الإسرائيلي قبل أسبوعين بأن نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا إصابات بالغة الخطورة في عيونهم في معارك غزة، وأن ما بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه تم تصنيف حوالي 2000 جندي ومجندة على أنهم مصابون، ويحتاجون إلى رعاية طبية، بينما افتتح الجيش الإسرائيلي مركزين للصحة النفسية لصالح الجنود.

في يوم واحد

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- مقتل 9 من ضباطه وجنوده في معارك غزة وإصابة 29 في يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية الإسرائيلية البرية إلى 137.

وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 1831 من عناصره أصيبوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 704 منذ اندلاع المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

وذكر أن من بين إجمالي المصابين منذ بداية الحرب هناك 289 لديهم جروح خطيرة و512 أصيبوا بجروح متوسطة و1030 تعرضوا لإصابات طفيفة، بدون توضيح طبيعة هذه الإصابات ولا معايير توصيفها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 464 عسكريا بين ضابط وجندي، علما أن المتحدث باسم كتائب القسام أكد مرارا أن خسائر إسرائيل أكثر مما تعلنه.