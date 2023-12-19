الحوثيون: التحالف الأميركي لن يوقف عملياتنا بالبحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إن التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة ضدها لن يوقف عمليات الجماعة بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام إن عمليات اليمن البحرية بهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد، ومن يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله.

وأضاف أن التحالف المشكل أميركيا هو لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر بدون أي مسوغ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة.

وأردف أن أميركا سمحت لنفسها أن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف وبدون تحالف، فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني، وقد أخذ اليمن على عاتقه أن يقف إلى جانب الحق الفلسطيني ومظلومية غزة الكبيرة.

وقال المتحدث إن جماعته تستهدف السفن المتجهة لإسرائيل فقط، أما باقي السفن فلن يصيبها أي ضرر، كما أشاد بالشركات التي أعلنت إيقاف الملاحة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأكد المتحدث على موقف جماعة الحوثي بضرورة دخول المساعدات الكاملة إلى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وكسر الحصار، وشدد على أن العمليات اليمنية ستستمر وبوتيرة متصاعدة في حال لم يتم إدخال المساعدات إلى القطاع.

قوات متعددة الجنسيات

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن عن تشكيل قوات دولية متعددة الجنسيات بهدف ردع هجمات جماعة الحوثي بالبحر الأحمر وتهديدها لرحلات التجارة البحرية.

ويهدف التحالف الأميركي إلى مواجهة التحديات الأمنية بشكل مشترك في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين، بحسب أوستن.

وستضم البعثة قوات من 10 دول، هي المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.