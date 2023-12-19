إسرائيل تقصف موقعا لجيش النظام السوري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء الاثنين- قصف موقع لجيش النظام السوري، ردا على ما قال إنه إطلاق قذائف صاروخية تجاه الجولان المحتل من داخل سوريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس "تم رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في مناطق غير مأهولة، وتم تفعيل صافرات الإنذار"

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش الإسرائيلي ردت بقصف المواقع التي انطلقت منها الصواريخ السورية وموقعا عسكريا للجيش السوري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان منفصل تفعيل صافرات الإنذار في الجولان السوري المحتل، بعد إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية.

ولم يعلق النظام السوري على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه، حتى صباح اليوم.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.