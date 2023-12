أكثر من 100 قتيل بزلزال ضرب غانسو شمالي الصين

لقي أكثر من 110 أشخاص حتفهم بزلزال بقوة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضرب ليل أمس الاثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي، بينما يستمر البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إن الزلزال خلّف أضرارا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، مما دفع بالعديد من السكان للهروب إلى الشوارع.

وأكدت الوكالة أن السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أن أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، في حين لم يُعرف إلى الآن عدد الجرحى والمفقودين.

وأضافت الوكالة أن الزلزال أسفر عن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى، وأن الحكومة الصينية فعّلت حالة الطوارئ من المستوى الرابع.

New : 111 people have been killed and more than 200 have been injured after a 6.2-magnitude earthquake hit China’s #Gansu and #Qinghai provinces.#Earthquake #ChinaEarthquake pic.twitter.com/0UVibOR5hN

— Anand Panna (@AnandPanna1) December 19, 2023