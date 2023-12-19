أبرز تطورات اليوم الـ73 من الحرب الإسرائيلية على غزة

تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات، حيث أطبق حصاره على مستشفى العودة واعتقل مديره، كما قصف مستشفى الشفاء مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

في المقابل، أعلنت فصائل المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام، عن عدد من العمليات التي استهدفت جنود الاحتلال وآلياته، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات.

تسجيلات القسام

وكان لافتا في هذا اليوم، إصدار كتائب القسام عددا من التسجيلات المصورة، التي تناولت رصدا لأهم عملياتها اليومية، كما ردت في أحدها على فيديو الاحتلال المتعلق باكتشاف نفق، فيما تناولت في تسجيلها الثالث قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وتحت عنوان "وصلتم متأخرين" علقت كتائب القسام على اكتشاف النفق العملاق في شمال القطاع، وبيّنت أنه استخدم في عملية طوفان الأقصى، وأن لا قيمة لاكتشافه الآن من قبل العدو.

كما نشرت كتائب القسام رسالة مصورة لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم، يقولون فيها "لا تتركونا نشيخ هنا".

وأكد الأسرى الإسرائيليون في فيديو القسام أنهم شاركوا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم سلاح الجو التابع له.

وبثت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها لاستهداف كتائب القسام سيارة عسكرية إسرائيلية من نوع "همر" بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

كما بثت القناة تسجيلا مصورا نشرته كتائب القسام لسحب الآليات الإسرائيلية المعطوبة وإسعاف ضباط وجنود الاحتلال.

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عمليات المقاومة

وأصدرت كتائب القسام عددا من البيانات العسكرية عن أبرز عملياتها هذا اليوم، وقالت إنها استهدفت شاحنة محملة بجنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خان يونس.

كما أعلنت استهداف جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع قرب أبراج الندى شمال القطاع.

وقالت الكتائب، في بيان منفصل، إن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس جنوب القطاع.

كما قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة "تلفزيونية" مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها سيطروا على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس.

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شهداء غزة

وفي قطاع غزة، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة للجزيرة إن أكثر من 100 شهيد -معظمهم من الأطفال- ارتقوا في جباليا شمال قطاع غزة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي، كما أصيب 20 آخرون، في حين يوجد 100 غيرهم تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمالي القطاع، في الساعات الماضية، خلّفت 151 شهيدا و313 مصابًا.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين -في وقت متأخر من مساء الأحد- جراء قصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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استهداف المستشفيات

قالت جمعية العودة الصحية والمجتمعية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار مستشفى العودة واعتقلت مديره الدكتور أحمد مهنا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 26 من النازحين في قصف الاحتلال مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق نار متواصل على مدخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أوقع عددا من الشهداء في قصف على مبنى الجراحات التخصصية بالمستشفى.

تصعيد بالضفة

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد شهداء مخيم الفارعة جنوبي طوباس إلى 4، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين الشهداء الطفل راشد حبيب العايدي الذي يبلغ من العمر 17 عاما.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة في وقت سابق صباح اليوم، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال قريتي يطا ودورا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامه قرية باقة الحطب شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من محاور عدة، وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس بالأعيرة النارية، في شارع فلسطين ودوار الشهداء.

في المقابل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة إسرائيلية في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة للسيارة التي قالت إنها تعرضت لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح.

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تعذيب الاحتلال للمعتقلين من غزة

وبشأن تعذيب الاحتلال للمعتقلين من قطاع غزة، قالت هيئة شؤون الأسرى إن لديها شهادات عن عمليات تعذيب مروّعة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حق معتقلي غزة.

وقالت إن إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصير معتقلي غزة يهدف إلى تنفيذ مزيد من الجرائم في حقهم، مشيرة إلى معطيات متزايدة عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة بمعسكر سديه تيمان.

وفي السياق، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يحتجز مئات الأسرى الذين اعتقلهم من غزة في معسكر للجيش بالنقب قرب بئر السبع.

وأضافت أن عددا من الأسرى الذين اعتقلوا داخل غزة توفوا بمعسكر اعتقال بالنقب، والجيش يقول إنه سيحقق في الأمر.

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قتلى العدو

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين آخرين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلاه اليوم الاثنين إلى 7 بين ضباط وجنود.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 48 جنديا بجروح في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

في المقابل، قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع إنه استقبل 28 جنديا إسرائيليا مصابا جراء القتال في غزة خلال اليومين الماضيين.

بدورها، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مستشفى سوروكا استقبل 2215 مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية القتال.

وأضافت أن 52 جريح حرب يرقدون حاليا في أقسام المستشفى المختلفة، من بينهم 14 في حالة خطيرة.

وقف إطلاق النار

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن قطر ستواصل وساطتها من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.

وفي الجانب الإسرائيلي، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أهالي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة أعلنوا اعتصامهم بدءا من اليوم الاثنين أمام مقر الحكومة، وذلك للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى.

باب المندب

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني، وقالت إن هناك احتمال وقوع انفجار في المياه على بُعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.

وفي السياق، قال مصدر ملاحي يمني إن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت صاروخا قرب سفينة جنوب المخا لتحذيرها من الإبحار إلى ميناء إسرائيلي.

وقبل أيام، ذكر موقع أكسيوس الإخباري -نقلا عن مسؤولين أميركيين- قولهم إن ميناء إيلات الإسرائيلي يشهد توقفا شبه كامل لوصول السفن نتيجة هجمات الحوثيين.

من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين تعرض سفينة لهجوم في جنوب البحر الأحمر اليوم بمقذوف من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

لكن وكالة بلومبيرغ نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن البيت الأبيض يتواصل مع الحوثيين عبر عُمان ووسطاء آخرين ويحثهم على وقف الهجمات.

وأكد متحدث باسم الحوثيين هذه الاتصالات وعلق عليها بالقول "سنستمر في هجماتنا حتى توقف إسرائيل القتال في غزة.

أوستن في إسرائيل

نقلت "سي إن إن" عن مسؤول كبير في البنتاغون قوله إن وزير الدفاع لويد أوستن يريد من زيارته لإسرائيل تقييما أمنيا أوضح بشأن العملية البرية في غزة.

وقال وزير الدفاع الأميركي، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب الاثنين، إن واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاجها في حربها على حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أنه لا ينبغي لحماس أن تكون قادرة على تصدير الإرهاب من غزة إلى إسرائيل مرة أخرى.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنهم يعملون على تفكيك حركة حماس، "وإلا فإن استمرار وجودنا كدولة سيكون على المحك".

وأضاف سنواصل عملياتنا في غزة بمستويات مختلفة وربما في القريب العاجل في مناطق الشمال.