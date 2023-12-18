أكثر من 19 ألف شهيد وعمليات نوعية للمقاومة في غزة وخان يونس

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 19 ألفا و453 شهيدا والمصابين إلى 52 ألفا و286 مصابا، في أعقاب يوم دام سقط فيه ما لا يقل عن 200 شهيد في قصف استهدف كلا من مجمع الشفاء الطبي وأحياء بمدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات.

وارتكب جيش الاحتلال المجزرة الأبشع في جباليا شمالي القطاع، حيث خلف القصف في الساعات الماضية 151 شهيدا و313 مصابا.

يأتي ذلك في حين كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن عمليات نوعية جديدة ضد قوات الاحتلال، خاصة في محاور بيت لاهيا ومدينتي غزة وخان يونس.

كما أعلن جيش الاحتلال مقتل 7 بين ضباط وجنود من قواته خلال المعارك الدائرة جنوبي القطاع، ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 135، وإلى 460 منذ عملية "طوفان الأقصى".

وقال الجيش إن 48 جنديا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، غالبيتهم خلال معارك غزة.

وأظهرت المعطيات التي نشرها في موقعه الرسمي أن 1831 جنديا أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، بينهم 289 جنديا إصابتهم خطيرة. في حين أصيب 704 جنود منذ بدء العملية البرية، بينهم 160 حالتهم وصفت بالخطيرة.

قصف متواصل

وقد واصل جيش الاحتلال قصف مدن وبلدات عدة بقطاع غزة، مما خلف أزيد من 150 شهيدا في جباليا، في حين لا يزال 100 آخرون تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

يضاف إليهم شهداء آخرون ونحو 20 مصابا جراء قصف استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدف القصف الإسرائيلي كلا من مستشفى الشفاء بمدينة غزة مُوقعا عشرات الشهداء من النازحين، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبا، بينما حاصرت قوات الاحتلال مستشفى العودة شمالي القطاع واعتقلت مديره.

عمليات المقاومة

ومع استمرار المعارك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، أعلنت كتائب القسام عن عمليات نوعية ضد القوات المتوغلة في مناطق عدة، حيث بثت الجزيرة مشاهد جديدة حصلت عليها تظهر سحب الجيش الإسرائيلي رتلا من دباباته المعطوبة وإسعاف ضباط وجنود في معارك مدينة غزة.

كما بثت تسجيلا مصورا يظهر استهداف القسام جيبا عسكريا بصاروخ كورنيت قرب أبراج الندى شمال القطاع وتحقيق إصابة مباشرة واشتعال النيران في الآلية.

وأعلنت القسام أيضا تدمير دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم واستهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود في بيت لاهيا، وسقوطهم بين قتيل وجريح.

وفي خان يونس جنوبا، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، وشاحنة محملة بالجنود بقذيفة مضادة للأفراد، وقوات إسرائيلية أخرى بقذائف هاون.

وأضافت أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة شرقي المدينة، وقصفت موقع كيسوفيم العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.