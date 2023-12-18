وزير المالية الإسرائيلي: لن نحول فلسا "للنازيين" في رام الله

تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعدم تحويل أي مبلغ مالي لمن سماهم النازيين في رام الله، وشدد على أن الاحتلال سيقوم بعمل اللازم لحماية مستوطنات الضفة حتى لا تتعرض لهجوم مشابه لطوفان الأقصى في غلاف غزة.

وقال الوزير إنه قام بزيارة مستوطنة بساجوت، وتحدث مع جنود الاحتلال المتواجدين على بعد عشرات الأمتار من رام الله حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية.

وكتب الوزير على منصة إكس "إذا كان هناك من يظن أننا سنحول شيكلا للنازيين في رام الله ليحولوه للنازيين في غزة، فهو لا يعرف أين يعيش. لن تكون هناك خدعة إسرائيلية".

وتأتي تصريحات وزير المالية بعد يومين من إعلان التوصل بين السلطة وإسرائيل بشأن تحويل الاحتلال الأموال المستحقة للفلسطينيين، برعاية أميركية".

وقال "كل مساء تقام هنا مسيرات للحمساويين الذين يدعمون المذبحة الرهيبة التي ارتكبتها حماس وداعش في غزة. مستوطنة بسجوت لن تكون باري وكفار سابا لن تكون كفار غزة".

وأضاف أن رام الله تبعد 10 دقائق عن القدس "وفيها نفس العداء الذي تكنه غزة لدولة إسرائيل واليهود، ونفس الحاجة إلى الأمن. هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، ونحن كحكومة سوف نفعل ذلك. نحن نفهم جيدًا ما يحدث هنا ونستمع ليل نهار إلى المساجد هنا".