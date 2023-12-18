أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -اليوم الاثنين- أنها تلقت تقريرا عن انفجار محتمل وقع قرب مضيق باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني.

وقالت الهيئة في مذكرة إرشادية إن الحادث المحتمل وقع في المياه على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن، وذكرت أن ربان السفينة المعنية أبلغها عن احتمال حدوث انفجار في الماء قبالة أحد أقسام السفينة.

وفي بيان لها عبر موقع إكس، أكدت الهيئة البريطانية أن السلطات المعنية تجري تحقيقًا في هذا الصدد، ونصحت السفن "بالعبور بحذر وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه".

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتوالى هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن شحن في مضيق باب المندب، وكان آخرها اعتراض الناقلة التجارية النرويجية ستريندا في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسفينتي حاويات في 15 من الشهر ذاته.

وبعد استهدافهم عددا من السفن المتجهة إلى إسرائيل في المضيق الإستراتيجي على خلفية حرب غزة، هدد الحوثيون باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها والجهات التي تديرها.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث خياراتها في الرد على الحوثيين، وذلك إثر جولة لمسؤولين أميركيين إلى دول عربية معنية.