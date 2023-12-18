أكد مسؤولون أميركيون تقارير عن تعرض سفينة لهجوم بالبحر الأحمر قرب ميناء المخا اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي اليوم الاثنين.

قال المسؤولون لرويترز اليوم الاثنين إن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة، دون تفاصيل أخرى.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كشفت في وقت سابق الاثنين أنها تلقت بلاغا من ربان سفينة عن وقوع انفجار محتمل قرب سفينته في منطقة مضيق باب المندب، وذلك على بعد على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا.

وفي بيان لها عبر موقع إكس، أكدت الهيئة البريطانية أن السلطات المعنية تجري تحقيقًا في هذا الصدد، ونصحت السفن "بالعبور بحذر وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه".

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتوالى هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن شحن في مضيق باب المندب، وكان آخرها اعتراض الناقلة التجارية النرويجية ستريندا في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسفينتي حاويات في 15 من الشهر ذاته.

وبعد استهدافهم عددا من السفن المتجهة إلى إسرائيل في المضيق الإستراتيجي على خلفية حرب غزة، هدد الحوثيون باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها والجهات التي تديرها.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث خياراتها في الرد على الحوثيين، وذلك إثر جولة لمسؤولين أميركيين إلى دول عربية معنية.