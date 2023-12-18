"لا تتركونا نشيخ".. القسام تنشر رسالة من أسرى إسرائيليين لحكومتهم

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مرئيا يظهر فيه 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة يطالبون قادتهم بعدم تركهم في الأسر و"ألا يشيخوا فيه".

وقال أحد الأسرى الإسرائيليين ويُدعى حاييم بري (79 عاما)، إنه من كيبوتس نير عوز، وموجود في الأسر برفقة مجموعة كبار في السن، مرضى بأمراض مزمنة، ويعانون ظروفا قاسية للغاية.

وأضاف "نحن جيل بنى الدولة (إسرائيل)، ونحن شاركنا في بناء الجيش، ولا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟"، قبل أن يكمل مناشدا على ما يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقول "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن".

وتابع "نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو، أفرج عنا من دون أي شرط، ولا تتركونا نشيخ".

ونجحت وساطة قطرية في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا، وتم خلالها الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال وفق معادلة (1 مقابل 3)، قبل أن تنهار الهدنة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتتصاعد المظاهرات في تل أبيب المطالبة بضرورة إبرام صفقة تبادل جديدة خاصة بعد مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة على يد قوات الاحتلال، وهو ما أثار موجة غضب عارمة وألقت مزيدا من الضغوط على حكومة نتنياهو اليمينية.