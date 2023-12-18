الضفة اليوم.. شهداء برصاص الاحتلال وإصابة إسرائيلية في إطلاق نار

ارتفع عدد شهداء مخيم الفارعة بالضفة الغربية المحتلة إلى 4 صباح اليوم الاثنين، في حين أصيبت إسرائيلية في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "استشهاد الشاب راشد حبيب العايدي (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس"، ما يرفع شهداء المخيم إلى أربعة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح الاثنين، مخيم "الفارعة"، للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وقال شهود عيان إن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة، واندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال". وبيّن الشهود أن الجيش "نصب قناصة في عدة مواقع في المخيم، وفرض حصارا عليه".

ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها "نقلت طفلا أصيب بالرصاص الحي، في مخيم الفارعة". وأشارت إلى أن الطفل "أصيب في الصدر، حيث تجرى له عملية إنعاش قلب ورئتين".

توثيق عمليتي إعدام

والجمعة الماضية، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، مقطعي فيديو يوثقان إعدام الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، من مسافة قريبة بالضفة الغربية أثناء اقتحام مخيم "الفارعة" في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتأتي هذه الاقتحامات والإعدامات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في الضفة بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى لاستشهاد نحو 19 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

من جانبها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة إسرائيلية في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة للسيارة التي قالت إنها تعرضت لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح.