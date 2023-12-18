الضفة اليوم.. شهداء برصاص الاحتلال وإصابة إسرائيلية في إطلاق نار

ارتفع عدد شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية المحتلة إلى 4 صباح اليوم الاثنين، في حين أصيبت إسرائيلية في إطلاق نار على سيارة قرب بلدة عطيرت بالمنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهد الشاب راشد حبيب العايدي (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس".

وأضافت الوزارة أن 3 شهداء وصلوا قبله إلى المستشفى متأثرين بإصابتهم الخطيرة برصاص الاحتلال في الرأس وهم الشقيقان محمد سمير ملحم (17 عاما)، وحكمت سمير ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وقال شهود عيان إن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة، واندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال"، وأضافوا أن الجيش "نصب قناصة في مواقع عدة بالمخيم وفرض حصارا عليه".

وتأتي عملية الاقتحام هذه صباح اليوم الاثنين بعد 10 أيام من عملية اقتحام سابقة للمخيم أسفرت حينها عن استشهاد 7 فلسطينيين.

إصابة إسرائيلية

من جانبها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة إسرائيلية في إطلاق نار صباح اليوم الاثنين على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن مستوطنة أصيبت بجراح خلال عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة قرب "دوار روابي" شمالي مدينة رام الله، فيما انسحب منفذ العملية من المكان قبل وصول قوات الاحتلال إلى المنطقة.

وأضافت القناة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة قرب مستوطنة عطيرت، وشرعت في عملية تفتيش للمركبات والمواطنين.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للسيارة التي قالت إنها تعرضت لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح.