حزب الله اللبناني يقصف مواقع إسرائيلية وجيش الاحتلال يرد

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، استهدافه عدة مواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، في وقت تعرضت فيه المناطق الشرقية لبلدة الناقورة ومنطقة الرويسات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته في محيط موقع الحمرا بواسطة ما وصفها "بالأسلحة المناسبة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد حزب الله أنه استهدف عدة مواقع إسرائيلية، حيث قام بقصف مواقع الراهب ومقر قيادة قرب مستوطنة إيفن مناحم وثكنة أفيفيم، بالإضافة إلى استهداف تجمع للآليات في محيط قرية هونين.

وأضاف أنه قام بقصف تلك المواقع باستخدام "الأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة"، مما أدى إلى سقوط عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة تليغرام أن صفارات الإنذار دوت في منطقة يعارا على الحدود مع لبنان دون ذكر تفاصيل إضافية.

قصف أهداف لحزب الله

وردا على حزب الله، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن إحدى مقاتلاته قامت بقصف أهداف تمثل ما وصفها بالبنية التحتية لحزب الله، وقال إن طائرة أخرى قصفت "خلية" في لبنان حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات.

وكان حزب الله أعلن -أمس الأحد- عن مقتل 3 من عناصره جنوب لبنان.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتبادل حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف عبر الحدود ويعلن الطرفان إيقاع قتلى وجرحى في الطرف الآخر.

يأتي ذلك في حين يستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ73 حيث خلف قرابة 19 ألف شهيد والجرحى أكثر من 51 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.