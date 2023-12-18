السيسي يفوز بولاية ثالثة ويعد باستكمال "الحوار الوطني"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر -خلال مؤتمر صحفي- اليوم فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة تمتد حتى 2030 بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين الصحيحة.

وعقب الإعلان، وعد السيسي باستكمال "الحوار الوطني" بين مختلف القوى والأحزاب السياسية بمصر وبناء "الجمهورية الجديدة" و"استنفار كل الجهود للحليولة دون استمرار الحرب على غزة".

وقال السيسي -في كلمة متلفزة بعد الإعلان- "أعبر عن عظيم تقديري لكل المصريين الذين شاركوا في حدث الانتخابات المهم، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات".

وأضاف أنه "يأتي في مقدمة تلك التحديات الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية (في قطاع غزة)، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام".

وأوضح أن "اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية" ثالثة.

وتابع "أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة.. وسأكون صوت المصريين جميعا، مدافعا عن حلمهم، وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية".

وبدأ الحوار الوطني في مصر منذ أكثر من عام، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء المحسوبين على قوى وحركات معارضة، ويطرح "الحوار" ملفات عدة للنقاش منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.