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الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 من جنودنا في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة

18/12/2023-|آخر تحديث: 18/12/202307:31 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة