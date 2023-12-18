الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة ويصيب فلسطينيين بالرصاص

أصيب فلسطينيون -في وقت مبكر اليوم الاثنين- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام نفذتها في مناطق عدة في الضفة الغربية، وتخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية الجديدة نابلس وقلقيلية وأريحا وبيت لحم والخليل.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة من محاور عدة.

وأضاف أن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال المقتحمة نابلس بالأعيرة النارية في شارع فلسطين ودوار الشهداء، ووُصفت الاشتباكات المسلحة بالعنيفة وأصيب خلالها أحد الشباب بالرصاص.

اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/MRIqnIRlJV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 18, 2023

كما أفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات جيوس وعزون وباقة الحطب وحبلة قرب مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في هذه البلدات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها مداهمات لمنازل مواطنين واعتقال عدد من الشبان، في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في باقة الحطب.

وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة واعتقلت طالبا.

وفي الإطار نفسه، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين اثنين أصيبا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل، مضيفا أن بلدة مدينة دورا (جنوب) تعرضت للاقتحام.

كما أفاد المراسل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم جنوبي الضفة.

وشملت الاقتحامات في وقت مبكر اليوم مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فتاة، كما تعرضت بلدة عبوين شمال غرب رام الله للاقتحام.

تصعيد متواصل

وتأتي الاقتحامات الجديدة لعدد من المدن والبلدات والمخيمات في إطار تصعيد إسرائيلي واسع النطاق في الضفة منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تأتي هذه العمليات بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس في طولكرم، إثر اقتحام أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بعضهم جرى استهدافه بالطائرات المسيرة.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة إلى 9 شهداء في أقل من 24 ساعة، وإلى 297 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، و505 شهيدا بينهم 111 طفلا منذ بداية العام الجاري.

ومن جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة بالمحافظة أمس حدادا على الشهداء.

وفي رنتيس (غرب رام الله) أصيب جندي إسرائيلي أمس بحادث طعن، وأعلن جيش الاحتلال لاحقا اعتقال منفذ العملية وعدد من أفراد عائلته في القرية.

وفي إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهرين الماضيين أكثر من 4 آلاف فلسطيني.