استشهاد الزميل عبد الله علوان بغارة إسرائيلية على منزله بغزة

استشهد صباح اليوم الاثنين، الزميل عبد الله علوان، المعلق الصوتي لدى صفحة ميدان التابعة لموقع الجزيرة نت، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلته في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وانضم علوان لفريق "ميدان" منذ تأسيسه عام 2017، وكان لصوت الزميل الشهيد بصمة مميزة لدى متابعي المقاطع المرئية التي أنتجت خلال الأعوام الماضية، كما ساهم في التعليق الصوتي على عدد من الحلقات لصالح قناة الجزيرة.

وينعى فريق عمل الجزيرة نت الزميل عبد الله وكافة الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.