أخبار|فلسطين

استشهاد الزميل عبد الله علوان بغارة إسرائيلية على منزله بغزة

استشهد صباح اليوم الاثنين، الزميل عبد الله علوان ، المعلق الصوتي لدى صفحة ميدان التابعة لموقع الجزيرة نت، إثر قصف إسرائيلي بطائرة "إف-16" استهدف منزل عائلته في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وكان علوان قد انضم لفريق "ميدان" منذ تأسيسه عام 2017، وحفر صوته في قلوب متابعي المقاطع المرئية التي أنتجها ميدان على مدار السنوات الفائتة، كما ساهم في التعليق الصوتي على عدد من الحلقات لصالح قناة الجزيرة. وينعى فريق عمل الجزيرة نت، الزميل عبد الله وكافة الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه الغاشمة على قطاع غزة، مع تمنياتنا لبقية الزملاء في القطاع المحاصر بالسلامة.
الزميل الشهيد عبد الله علوان (الجزيرة)
18/12/2023-|آخر تحديث: 18/12/202307:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد صباح اليوم الاثنين، الزميل عبد الله علوان، المعلق الصوتي لدى صفحة ميدان التابعة لموقع الجزيرة نت، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلته في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وانضم علوان لفريق "ميدان" منذ تأسيسه عام 2017، وكان لصوت الزميل الشهيد بصمة مميزة لدى متابعي المقاطع المرئية التي أنتجت خلال الأعوام الماضية، كما ساهم في التعليق الصوتي على عدد من الحلقات لصالح قناة الجزيرة.

وينعى فريق عمل الجزيرة نت الزميل عبد الله وكافة الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة