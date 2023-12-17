%83 من منشورات الإنترنت بشأن الحرب ضد إسرائيل

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تحليلا أجرته شركة "ميغ أي آي" كشف عن "صورة قاتمة" وهي أن الأغلبية المطلقة للمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات في وسائل الإعلام الدولية الكبرى هي ضد إسرائيل.

وحسب التحليل، فإن 83% من المنشورات على الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها.

وفي المواقع الإخبارية الكبرى مقابل كل تقرير إيجابي تجاه إسرائيل هناك 3 تقارير تقدم إسرائيل بشكل سلبي، حسب التحليل، فمن أصل 372 ألف مقال عن الحرب 64% حيادي و28% ضد إسرائيل و8% لصالحها.

ومع استمرار العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة، تزداد الانتقادات على مختلف المستويات للعدوان ضد القطاع، خاصة أنها أدت لاستشهاد الآلاف وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما اجتاحت المظاهرات مختلف مدن العالم منددة بالمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال دون مراعاة لمستشفيات أو مدارس ودون تمييز بين مدنيين ومسلحين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت نحو 19 ألف شهيد وأكثر من 51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.