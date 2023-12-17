مقتل 61 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا بحادث غرق "مأساوي"

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 61 مهاجرا غير نظامي، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا إثر غرق "مأساوي" لقاربهم قبالة سواحل ليبيا، حسبما جاء في تدوينة لمكتبها في ليبيا عبر حسابه على موقع إكس أمس السبت.

ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم، إن القارب الذي كان يقلّ نحو 86 شخصا غادر من مدينة زوارة الليبية باتجاه السواحل الشمالية للبحر المتوسط..

وحسب الإعلام الإيطالي، نُقل 25 ناجيا من الغرق جراء انقلاب القارب إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال متحدث مكتب تنسيق البحر الأبيض المتوسط التابع للمنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو، إن "هذا العدد الدراماتيكي مع الأسف يكشف أنه لم يُبذل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر".

وأضاف أن أكثر من 2250 شخصا فقدوا حياتهم في الجزء الأوسط من البحر الأبيض المتوسط هذا العام، بينما شهد العام الماضي مقتل 1377 مهاجرا في المنطقة نفسها، حسب بيانات الأمم المتحدة

ويشهد البحر المتوسط في المنطقة الواقعة بين إيطاليا ومالطا وليبيا مؤخرا حوادث غرق متكررة لقوارب تقلّ مهاجرين غير نظاميين يسعون للعبور من أفريقيا إلى أوروبا.