مغردون يشبهون حالة أطفال إدلب بأطفال غزة بعد تعرض المدينة لقصف النظام السوري

حال من الهلع والخوف هذا ما أظهره فيديو تم تداوله على منصات التواصل لأطفال في مدرسة بمدينة إدلب السورية خلال قصف قوات النظام للمدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

ونشر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) فيديو لطفلة سورية تعرضت للإصابة مع والدها، وقالت الطفلة في المقطع " الحمد لله أختي لم يصبها أي شيء ولكن أنا والبابا تصاوبنا".

"الحمدلله أختي ما صابها شي بس أنا والبابا تصوبنا"

صرخات طفلة لاحقتها قذائف وصواريخ نظام الأسد حتى في حضن والدها الذي يعاني جراحه الآن في المشفى.

إسعاف طفلة من المصابين بالقصف الصاروخي الذي استهدف مدينة إدلب، اليوم الأحد 17 كانون الأول وأدى لإصابة 15 شخصاً بينهم امرأة و5 أطفال.… pic.twitter.com/DAgU4a931E — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 17, 2023

وتفاعل مدونون مع المقاطع وتساءلوا إن كانت هذه المشاهد تحدث في مدارس إسرائيل أو أوكرانيا كيف ستكون ردود الفعل من قبل ساسة الدول والمنظمات الدولية؟، مشيرين إلى أن أطفال سوريا على هذا الحال منذ 12 عاما ولا أحد يفكر في مساعدتهم.

#ادلب_تحت_القصف #أطفال_إدلب

ماذا يحدث لو كان هذا المشهد في مدارس#إسرائيل

أو#أوكرانيا

كيف ستكون ردود الفعل من قبل ساسة الدول والمنظمات الدولية؟

12 عاماً وهذا حال أطفال سوريا قتل وخوف وهلع ورعب ولاأحد فكر بهم وبمآساتهم ومساعدتهم؟ pic.twitter.com/xs3PM2Wx8X — احمد الحمود (@tAAprK80Nn3GKmd) December 17, 2023

وشبه مغردون حال أطفال إدلب بأطفال غزة الذين يتعرضون للقتل بشكل يومي جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون أي تحرك من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الطفل والإنسان.

ما أشبه حالة أطفال إدلب بأطفال غزة … العالم يشاهد القصف على الاطفال ولا يتحرك لوقف الانتهاكات بحق الطفولة — YARA (@YARA71390351742) December 17, 2023

وقال الدفاع المدني السوري إن 15 شخصا أصيبوا بينهم 5 أطفال وامرأة جراء القصف الصاروخي من قوات النظام على الأحياء السكنية ومحيط مرافق عامة ومنشآت تعليمية وشارع البازار في مدينة إدلب، اليوم الأحد.