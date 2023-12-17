قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس وحصيلة الشهداء ترتفع بالضفة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نقل 3 شهداء من داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا بنيران قوات الاحتلال التي اجتاحت المخيم الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد إلى 5 شهداء و4 مصابين، فيما استشهد شاب سادس متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في مخيم جنين (شمال).

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طولكرم بأنه تم نقل جريحين.

عرقلة واستهداف

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر إن "قوات الاحتلال عرقلت عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى المصابين، واختطفت مصابين من سيارة إسعاف".

وكان جيش الاحتلال قد بدأ اجتياحه باستهداف مقاومين بواسطة مسيّرة أطلقت عليهم صاروخا بحي المنشية في نور شمس، ثم باشر عملية الاجتياح التي استمرت لساعات، مدمرا قبل انسحابه شوارع وبنى تحتية وناسفا منزلا يعود إلى عائلة أحد المقاومين.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المدينة ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد فرضت قوات الاحتلال قبل انسحابها حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية إلى شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية إكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع".

إضراب شامل

وفي هذا السياق، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة بالمحافظة اليوم الأحد حدادا على أرواح قتلى مخيم نور شمس وغزة وتنديدا بـ"الجرائم والمجازر" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.

وارتفعت حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 51 شهيدا وعدد شهداء الضفة إلى 296.

هجوم المستوطنين

من جانب آخر، هاجم عشرات المستوطنين "المتطرفين" البدو القاطنين في طريق المعرجات غرب مدينة أريحا شرقي الضفة المحتلة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن العشرات من مستوطني "ميفئوت يريحو" اقتحموا التجمعات البدوية بالمعرجات 3 مرات منذ ساعات الصباح.

وأضافت المنظمة أن المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على مساكن المواطنين وإرهابهم، وقد أُجبر الأهالي على البقاء داخل مساكنهم، مبدين تخوفهم من تجدد هجمات هؤلاء المستوطنين.

وبموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والتفتيش والاعتقال والقتل في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 297 فلسطينيا وإصابة نحو 3430 واعتقال 4520، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وحتى مساء أول أمس الجمعة قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 18 ألفا و800 فلسطيني وجرح 51 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.