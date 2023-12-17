شهداء بالضفة واشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال في طولكرم

اندلعت اشتباكات عنيفة -في وقت مبكر اليوم الأحد- بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيما في طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بينما استشهد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة.

وأفاد مراسل الجزيرة ليث جعار بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بعيد اقتحام قوات إسرائيلية كبيرة مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة.

وأضاف المراسل أن قوات معززة بعشرات الآليات انتشرت في المخيم، مشيرا إلى أن عمليات الاحتلال تتركز في حي المنشية.

لحظة تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بجرافة إسرائيلية خلال اقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nLRilwEN9i — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 16, 2023

وتابع مراسل الجزيرة أن الانفجارات لا تهدأ في مخيم نور شمس منذ بدء الاقتحام، مشيرا إلى أن طائرة إسرائيلية مسيّرة قصفت موقعا في حي المنشية.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب مداخل المخيم، ونشر جيش الاحتلال قناصة في مواقع ونقاط مرتفعة ومطلة على المخيم.

وفي المقابل، نقل مراسل الجزيرة عن "كتيبة طولكرم" أنها استهدفت آليات وجنودا إسرائيليين بالعبوات الناسفة في حي المنشية.

وقد توعد فصيل "شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم" الاحتلال بمفاجآت لا يتوقعها الأيام القليلة القادمة، داعيا تشكيلاته بالضفة الغربية إلى إشعال كافة نقاط التماس.

ومن جانب آخر، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر اليوم قريتي قريوت والساوية في نابلس شمالي الضفة.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية (شمالي الضفة) ومخيم العروب وبلدة يطا جنوب الخليل (جنوبي الضفة).

وقد داهمت قوات الاحتلال مواقع عدة في يطا، وقامت بمصادرة عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/dj4z9V3W0j — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 16, 2023

شهداء بالضفة

وفي وقت مبكر اليوم، أعلن عن استشهاد الشاب ليث أبو رائد متأثرا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة في مدينة جنين قبل أيام.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس استشهاد المواطن عطاء الله بدحة (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة دير عمار شمال غرب رام الله.

كما أصيب فلسطينيان آخران بجروح خطيرة خلال مواجهات في البلدة، بحسب المصدر نفسه.

وكانت قوات من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة مساء أمس وداهمت مواقع عدة بهدف اعتقال من تصفهم بمطلوبين لديها مما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس استشهاد المواطن عزيز اخليل (20 عاما) بعيد إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كذلك استشهد سليم حجر (25 عاما) متأثرا بجروح خطيرة إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليه ظهرا قرب قرية دير الغصون شمال طولكرم.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن هذا الشاب تعرض لإطلاق النار خلال وجوده وشقيقه قرب جدار الفصل العنصري.

وأضافت المراسلة أن عدد الشهداء في الضفة منذ إطلاق المقاومة معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 291.

تغطية صحفية: جانب من اقـتـحـام قـوات الاحـتـلال لمخيم العروب شمال الخليل. pic.twitter.com/eMkgvVpcgL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 17, 2023

كما ذكرت أن قوات الاحتلال لم تعد منذ ذلك التاريخ تستخدم الرصاص المطاطي، وإنما تطلق مباشرة الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي تنفذها في الضفة.

هجوم المستوطنين

من جانب آخر، هاجم عشرات المستوطنين "المتطرفين" البدو القاطنين في طريق المعرجات غرب مدينة أريحا شرقي الضفة المحتلة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن العشرات من مستوطني "ميفئوت يريحو" اقتحموا التجمعات البدوية في المعرجات 3 مرات منذ ساعات الصباح.

وأضافت المنظمة أن المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على مساكن المواطنين وإرهابهم. وقد أُجبر الأهالي على البقاء داخل مساكنهم، وأبدوا تخوفهم من تجدد هجمات هؤلاء المستوطنين.