مقتل عنصر من حزب الله وقصف متبادل مع جيش الاحتلال جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد مقتل أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال عند حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع حصيلة قتلى الحزب إلى 109 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما قال جيش الاحتلال إن الحزب استهدف مستوطنة سعسع في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل بصاروخ مضاد للدبابات، وأنه رد بقصف مدفعي على الأراضي اللبنانية.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة 4 جنود إسرائيليين شرق مستوطنة سعسع و"حقق إصابات مؤكدة."

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إن حزب الله أطلق صاروخا مضادا للدبابات على كيبوتس سعسع دون وقوع إصابات"، مضيفة أن الجيش يرد بقصف الأراضي اللبنانية بالمدفعية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتضرر مبنى في مستوطنة سعسع بالجليل الأعلى بعد إصابته بصاروخ موجه من لبنان.

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في نشاط عملياتي قرب مستوطنة مرغليوت بالجليل الأعلى.

وقالت إذاعة الجيش وقتها إن الحادث نجم عن استهدافهم بطائرة مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله.

إبعاد حزب الله

وأول أمس الجمعة، توعد عضو المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس بـ"إبعاد حزب الله اللبناني عن الحدود إذا لم يعمل العالم على ذلك"، وجاءت تصريحات غانتس بعد لقاء مع ممثلي سكان المناطق الحدودية مع لبنان.

وسبق أن دعت تل أبيب عشرات آلاف الإسرائيليين من سكان البلدات الحدودية مع لبنان إلى مغادرة منازلهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضامنا مع قطاع غزة يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان القصف مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية -قبل يومين- فقد أسفر التصعيد في جنوبي لبنان حتى الآن عن مقتل 129 شخصا، بينهم 91 من مقاتلي حزب الله و17 مدنيا ضمنهم 3 صحفيين، إضافة إلى عسكري لبناني، وفي المقابل قُتل 10 إسرائيليين على الأقل، بينهم جنود.