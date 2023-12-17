جحر الديك.. درس جديد من القسام لجيش الاحتلال الإسرائيلي

حفاة الأقدام وبسلاح فردي خفيف؛ هذه المشاهد كانت أبرز ما لفت انتباه جمهور منصات التواصل، للفيديو الذي نشره الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والذي أظهر هجوم مقاتلي الكتائب على جنود الاحتلال والإجهاز عليهم في خيامهم بمنطقة جحر الديك في قطاع غزة.

وضعوا الرصاص في رأس الجنود الصهاينة.. مشاهد قوية تظهر جانباً من المعركة التي قضى فيها مجاهدو كتائب القسام على 10 جنود والانسحاب بسلام في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/DeOXclL1Zv — رضوان الأخرس (@rdooan) December 16, 2023

وكان السؤال الأكثر انتشارا بين المغردين عن سبب ظهور المقاتلين وهم حفاة الأقدام خلال هجومهم على تجمعات جنود الاحتلال، وبدأت الأجوبة المختلفة من المدونين. البعض قال إن منطقة جحر الديك هي منطقة زراعية وأرضها أرض طينية والتحرك على الرمال أو الطين حافي القدمين أكثر فاعلية وسرعة فالحذاء يتسبب في تعطيل كبير وجهد عضلي كبير.

احد يعرف ليش حبايبنا يقاتلون وهم حفاة الأقدام؟ 🔻 pic.twitter.com/yiw0kAWQrN — أجيج (@1b2_r) December 16, 2023

وقال متابعون للفيديو إن مقاتلي القسام ظهروا حفاة الأقدام لسهولة الحركة وخفتها بالدرجة الأولى وكذلك لأن المشي على الرمل بدون حذاء لا يصدر صوتا أبدا عكس المشي بالحذاء العسكري فإنه يصدر صوتا عند المشي ويلفت الانتباه، وكذلك الجزمة أو الحذاء عندما تمشي على رمل ناعم وتركض فإنه يغوص ويدخل الرمل داخل الحذاء فيعيق الحركة.

التحرك على الرمال حافي القدمين أكثر فاعلية وسرعة وهذا ما ألفناه تعاملا مع الطبيعة الصحراوية المحيطة بنا.

بالحذاء ستتسبب في تعطيل كبير وجهد عضلي جد كبير. — مُميت (@Ajeej_) December 16, 2023

وأشار بعض المغردين إلى أن الاحتلال عنده أجهزة استشعار قوية موجودة على الدبابات وفي كل الأماكن تستطيع أن ترصد حتى صوت الأقدام، فهم يمشون حفاة لينعدم الصوت أو يكون أقل ما يمكن كي لا يلفتوا الانتباه، وأضافوا أن المقاومة الفلسطينية في كل مرة تعطي جيش الاحتلال الإسرائيلي درسا جديدا في القتال والتخطيط العسكري بحسب تعبيرهم.

حافي القدمين لسهولة الحركة وخفتها بالدرجة الأولى .

وكذلك لأن المشي حافي القدمين خصوصا الرمل لايصدر صوت أبدا عكس المشي بالحذاء العسكري فإنه يصدر صوت عند المشي ويلفت الانتباه، وكذلك الجزمة أو الحذاء عندما تمشي على رمل ناعم وتركض فإنه يغوص ويدخل الرمل داخل الحذاء فيعيق الحركة . — أمجد الماضي Amjad Almadi (@abwmkht29613409) December 17, 2023

اكثر تفسير إقناعا قرأته .. ان الاحتلال عنده اجهزة استشعار قوية موجودة على الدبابات وفي كل الأماكن تستطيع ان ترصد حتى صوت الأقدام .. فهم يمشون حفاة لينعدم الصوت او يكون اقل ما يمكن — محمد نصار (@mohmed_nassar28) December 17, 2023

وتقع قرية جحر الديك في جنوب المحافظة في منتصف المسافة بين مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، وتبعد عنها مسافة 8 كيلومترات، يحدها شرقا الخط الأخضر، وغربا شارع صلاح الدين، أما شمالا فيحدها طريق كارني نيتساريم، وجنوبا يحدها وادي غزة، وتبلغ مساحة النفوذ 6200 دونم، وتعتبر جحر الديك قرية زراعية حدودية، وهذا ما يعرضها دائما لتجريف أراضيها بفعل الاجتياحات الإسرائيلية.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري بأنّ جنوده يمرون بأوقات صعبة ومعقدة ويتعرّضون لمواقف غير مسبوقة في العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة. وأضاف هاغاري أنّ الجيش يواجه أمورا لم يتعرض لها من قبل.