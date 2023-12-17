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الكويت تودع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد

Mourners pray by the tomb of Kuwait's late Emir Sheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah at Sulaibikhat cemetery in Kuwait City after his funeral on December 17, 2023. - Kuwait saw a quick transition to a new emir on December 16 following the death at 86 of Sheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah after three years in power. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، وافته المنية بعد 6 عقود من العمل العام (الفرنسية)
17/12/2023

ودّعت الكويت -اليوم الأحد- أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية أمس، ووري جثمانه الثرى بعد مسيرة استمرت 6 عقود في العمل العام، انصبّ تركيزه فيها على القضايا الداخلية بشكل أساسي.

ونقل جثمان الفقيد ملفوفا بعلم الكويت في مراسم خاصة نقلها تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة، إلى مقبرة الصليبخات، حيث ووري الثرى.

وشارك أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) في صلاة الجنازة، على الفقيد في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصِدّيق.

وحضر الصلاة الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس الوزراء ونجل الأمير الراحل، ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح، بالإضافة إلى جمع من المواطنين وأبناء الأسرة الحاكمة.

الأمير الراحل دخل المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بسبب وعكة صحية طارئة (الفرنسية)

تولى الأمير الراحل الحكم فترة زادت قليلا عن 3 سنوات، عانى فيها من متاعب صحية جمة، وهي بكل حال مدة قصيرة نسبيا، إذ استمر سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح في الحكم نحو 14 عاما.

وفي أواخر 2021 فوّض الشيخ نواف الأحمد معظم صلاحياته لخليفته الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أصبح حاكما فعليا للبلاد منذ ذلك الحين.

ودخل الأمير الراحل المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

وبموجب الدستور، فإن الأمير أمامه عام لاختيار ولي العهد الجديد، لكن عادة تلعب الأسرة الحاكمة دورا في الاختيار الذي يتم بالتوافق، ولا بد أن يحظى بموافقة مجلس الأمة (البرلمان).

أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) أدى صلاة الجنازة على الأمير الراحل بحضور كبار رجال الدولة (الأناضول)
المصدر : الجزيرة + رويترز