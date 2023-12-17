الاحتلال يكشف عن جزء من شبكة "أنفاق عملاقة" شمال غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة كان يديرها محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا شمالي القطاع ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر بيت حانون شمالا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدة "ياهلوم" الخاصة بقوات المشاة والهندسة في فرقة غزة العسكرية نفذت عمليات استكشافية مكنتها من اكتشاف نحو 4 كيلومترات من مسار النفق بعمق 50 مترا.

وقد نشر الجيش الإسرائيلي صورا لوزير الدفاع يوآف غالانت وهو يتفقد النفق الذي تم الكشف عنه برفقة قادة عسكريين.

وهو يحتوي على شبكة متشعبة من الأنفاق وعلى بنى تحتية للصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى بوابات صلبة تم تصميمها لمنع دخول قوات الجيش، كما يسمح النفق بحركة المركبات.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي ضمن أهداف عدوانه على غزة لتدمير أو تعطيل شبكة أنفاق المقاومة في غزة التي تمتد تحت الأرض لمئات الكيلومترات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إنه "أكبر نفق عثرنا عليه في غزة، وكان يستهدف معبر إيريز (بيت حانون)"، مشيرا إلى أن إجمالي طول النفق يصل إلى 4 كيلومترات، وهو ما يكفي للوصول إلى شمال مدينة غزة.

ومعظم الأنفاق التي كشفت من قبل تتسم بأنها ضيقة ومنخفضة ومصممة بحيث يمر منها المسلحون فرادى سيرا على الأقدام، لكن النفق الذي عرضه جيش الاحتلال كان يضم أعمدة تنحدر عموديا إلى الأسفل، مما يشير كما قال إلى أنه كان جزءا من شبكة أوسع.