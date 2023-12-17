أونروا: عدد الأطفال والنساء القتلى بغزة يفوق قتلى المدنيين بحرب أوكرانيا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأحد، إن عدد القتلى من الأطفال والنساء في قطاع غزة يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا التي اندلعت منذ نحو 22 شهرا.

وأضاف لازاريني، في مقابلة صحفية "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق"، مشيرا إلى أن "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكد المسؤول الأممي أن مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضا، حيث إن 60% من البنية التحتية مدمرة، وأن 90% من سكان غزة أصبحوا نازحين.

والجمعة، كشفت وزارة الصحة بغزة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 135 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، بينهم أكثر من 560 طفلا، قُتلوا منذ شن روسيا هجومها المسلح واسع النطاق على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.